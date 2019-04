Verdachte oud-trainer HAAG Atletiek blijft in de cel

De van ontucht en aanranding verdachte atletiekcoach Jerry M. blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft dat donderdag bepaald, meldt de rechtbank in Rotterdam. De 59-jarige M. was onder meer actief bij de Haagse club HAAG Atletiek.

De coach werd maandag aangehouden. Hij wordt verhoord. Tot dan toe waren vier aangiften binnengekomen tegen hem.

In januari begon het onderzoek naar de 59-jarige Rotterdammer, die bij verschillende sportverenigingen in Nederland werkte. Aanleiding waren onder meer publicaties in de media over ontuchtige handelingen met meisjes die hij trainde.



Meisjes tussen 11 en 18 jaar

M. zou van 1982 tot mei 2017 verschillende meisjes tussen de 11 en 18 jaar hebben misbruikt. Dat gebeurde op verschillende plekken in Nederland en mogelijk ook in het buitenland. Enkelen van hen zouden zwanger zijn geraakt.

Afgelopen zomer heeft de trainer bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een bekentenis afgelegd over de misbruikverdenkingen tegen hem. Justitie betrekt dat dossier in het onderzoek.

