Hieperdepiep x 88, Ouwe Joekel Leen Huisman is jarig

Hij is de oudste dj van Nederland en donderdag werd hij 88. Leen Huisman is wekelijks op Radio West met zijn populaire programma De Ouwe Joekel. Donderdag werd hij thuis door collega Patrick van Houten in het zonnetje gezet en overladen met kaarten van luisteraars.

Leen Huisman begon ooit als vrijwilliger bij het platenarchief van Omroep West. Niet veel later werd duidelijk dat Leen niet alleen heel veel oude platen heeft, maar ook prachtig kan vertellen over muziek en muzikanten uit de tijd van bijvoorbeeld Glenn Miller en the American Songbook.

Leen Huisman heeft fans over de hele wereld. Vaak gaat het om oud-Hagenaars die in de jaren 50 de stap naar een nieuw leven hebben gemaakt en zich door het programma van Leen iedere week weer 'even thuis' voelen. Wekelijks ontvangt Leen mailtjes, handgeschreven brieven en postkaartjes uit bijvoorbeeld Canada, Australië, Nieuw Zeeland of de Verenigde Staten.

Leen Huisman was overdonderd door alle post en bedankt iedereen!