Azad (17) doodgeschoten om 'ruzie over ballon' in shishalounge, eis 12 jaar cel

Mustaf S. in de rechtbank voor dood 17-jarige jongen in shishalounge Den Haag | Tekening: Theresa Hartgers

De 20-jarige Mustaf S. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, twaalf jaar de cel in voor het neerschieten van de 17-jarige Azad Sahin in een shishalounge in Den Haag. Het slachtoffer overleed een dag later. De aanleiding zou een ruzie om een met lachgas gevulde ballon zijn. S. bekende vrijdag in de rechtbank dat hij de schoten heeft gelost: 'De jongen die is overleden wilde me vuistslagen geven, maar hij miste. Voor ik het wist, had ik twee kogels afgevuurd en rende ik weg.'

De schietpartij in shishalounge VLVT op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat in april 2018 was vastgelegd op video. Een week later werd S. aangehouden bij een verkeerscontrole op de A58. Justitie verdenkt hem van doodslag, omdat hij het slachtoffer niet kende en omdat er maar weinig tijd tussen de ruzie en het schieten zat. Er is volgens het Openbaar Ministerie geen sprake van voorbedachte raad. Het motief van de Rotterdammer was tot de zitting van vrijdag nog onduidelijk. Volgens zijn advocaat wilde hij niet praten omdat hij bang was.

In de rechtbank vertelde hij dat hij wilde opkomen voor een vriend, omdat het latere slachtoffer klooide met een ballon en die op een vriend van S. had gegooid. Toen hij opstond werd de sfeer grimmig en werd er geschoten. 'Het had niet mogen gebeuren, maar het is gebeurd', zei de verdachte. Op de vraag van de rechter of het de bedoeling was om op Azad te schieten, antwoordde S. bevestigend. 'Ik had problemen over die ballon met hem, niet met iemand anders.' Uit een afgeluisterd telefoongesprek zou volgens het Openbaar Ministerie iets anders blijken.



'Ik knal je af'

Uit getuigenverklaringen die in de rechtbank werden voorgelezen, blijkt dat veel mensen de ruzie in de shishalounge hebben gezien. De getuigen bevestigen dat de ruzie om een ballon ging en dat S. niet uit een opwelling schoot. Hij zou 'ik knal je af' hebben geroepen. Mustaf S. ontkent dat. De verdachte werd door anderen weggehouden bij het slachtoffer, maar kwam vervolgens terug, zeggen de getuigen. 'Uit het niets trok de man een pistool en schoot', verklaarde een personeelslid van de shishalounge.



Ouders waarschuwden voor hun zoon

S. zei dat hij die avond niet boos of opgefokt was, maar rustig. Pas toen hij zich lostrok van de getuigen veranderde zijn stemming: 'Toen was ik boos, de sfeer was grimmig. Geen zuivere koffie.' Naar eigen zeggen had hij, in tegenstelling tot zijn vrienden, geen lachgas gebruikt.

S. is volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen onbekende bij justitie en hulpverleningsinstanties. Zijn ouders stapten naar de politie om te waarschuwen voor hun zoon. Hij is twee keer door de kinderrechter veroordeeld voor diefstal en werkte beperkt mee aan een psychisch onderzoek. 'Ik ben totaal geen agressieve jongen', zei hij vrijdag in de rechtbank. Hij benadrukte dat er niets met hem aan de hand is en dat hij niet wil praten met een psycholoog.

Na de schietpartij hield S. een taxi aan en reed daarmee naar Rotterdam. Zijn wapen gooide hij in een put in een zijstraatje. Dat werd nooit gevonden. Hij had naar eigen zeggen een pistool bij zich om zich te beschermen tegen mensen waar hij problemen mee had. Er is volgens de rechter weinig bekend over S. Hij huurde dure Mercedessen, maar waarom is niet duidelijk en de verdachte wil daar niets over zeggen. Ook over de problemen met anderen zwijgt hij.



'Wie kan mijn moederpijn weghalen?'

In een slachtofferverklaring, die werd voorgelezen door de advocate, zegt de moeder van de 17-jarige Azad dat hij een echt moederskindje was. Hij appte, belde en stuurde de hele dag foto's. 'Hij was een lieve zoon, zat vol met grapjes. Mijn leven is van me afgenomen op 8 april, mijn doel in mijn leven is weg.' De vrouw heeft een depressie en staat onder behandeling van een psycholoog.

'Waarom is hij neergeschoten? Je hebt tot nu toe gezwegen. Je zal moeten leven wetend dat je een kind hebt neergeschoten', schrijft de moeder van Azad aan Mustaf S. 'Wie kan mijn moederpijn weghalen?' S. reageert: ' Ik heb er geen woorden voor. Vooral veel respect voor de moeder.' De nabestaanden eisen een schadevergoeding van 23.000 euro.



Spanningen rondom proces

Tijdens de laatste inleidende zitting op 15 maart maakte de rechter bekend de beveiliging rondom het proces op te schroeven. Wat meespeelt is dat kort na het incident drie mannen werden opgepakt. Justitie denkt dat ze wraak wilden nemen op de verdachte en zijn familie. Een 17-jarige Hagenaar zou de straat van S. verkend hebben. Bij een andere verdachte werd een gaspistool thuis gevonden. Justitie denkt dat hij de bedenker van het plan is.

Verslaggever Anniek Enthoven was in de rechtbank en twitterde over de zaak.



