Rodriguez vier duels geschorst na elleboogstoot in duel met ADO

Fortuna Sittard-middenvelder José Rodriguez moet na zijn elleboogstoot in het duel met ADO Den Haag (0-0) woensdag vier wedstrijden toekijken vanaf de tribune. Zijn club accepteerde donderdag het schikkingsvoorstel van de aanklager. De 24-jarige Spanjaard, oud-speler van Real Madrid, deelde na een halfuur spelen in het strafschopgebied van ADO een elleboogstoot uit aan Shaquille Pinas.

'Een even onnodige als terechte rode kaart', zo omschrijft Fortuna Sittard het. De club uit Limburg staat met 30 punten uit 28 wedstrijden op de veertiende plaats in de eredivisie, maar is evenals ADO nog niet vrij van degradatiezorgen.

Pinas, die tijdens het duel een beschermend masker droeg, voelde uit het niets de elleboog van Rodriguez in zijn gezicht. 'Ik dacht echt: waar sloeg dit op? Ik heb niet eens iets tegen hem gezegd', reageerde de verdediger van ADO Den Haag.

