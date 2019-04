Miscommunicatie kost Leiden 15.000 euro voor Bloemencorso

Er rijdt dit jaar tóch een Leidse praalwagen mee tijdens het Bloemencorso in de Bollenstreek. Door een misverstand heeft het bloemencorso toch een wagen voor de gemeente Leiden ontworpen, terwijl afgesproken was dat dit jaar niet te doen. Kosten voor de gemeente: 15.000 euro

Het is niet duidelijk waar het is misgegaan in de communicatie, meldt mediapartner Unity. De gemeente Leiden heeft besloten gewoon de 15.000 euro voor de wagen over te maken, omdat de organisatie daar rekening mee heeft gehouden. De gemeente bekijkt het maar positief: 'Zo benutten we tevens nog één maal deze mogelijkheid om Leiden te presenteren aan de circa 1 miljoen bezoekers van het bloemencorso.'

Afgelopen jaren had de stad Leiden een praalwagen tijdens het bloemencorso, maar in beleidsplannen van 2019 was daar geen plek meer voor.

