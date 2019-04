Medische informatie neergestoken dochter (11) beschikbaar in zaak poging doodslag

Een 51-jarige moeder uit Gouda, die wordt verdacht van het steken van haar 11-jarige dochtertje in de hals, gaat ermee akkoord dat de medische gegevens van haar kind voor het Openbaar Ministerie (OM) beschikbaar komen. Die informatie kan mogelijk een rol gaan spelen in de strafzaak tegen haar.

Het OM beschuldigt de vrouw van een poging tot doodslag op haar kind. Ze zou afgelopen juli in een woning aan de Woudstraat in Gouda haar destijds 11-jarige dochter in haar nek en hals verwond hebben met een mes. De politie ging op dinsdag 24 juli na een melding het huis binnen en vond daar de gewonde dochter. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht.

Haar verwondingen zouden zijn meegevallen. Het OM wil toch weten wat ze precies heeft opgelopen. 'We willen meer weten over de aard van haar letsel', zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. Daarvoor moet het OM over de medische gegevens van het meisje kunnen beschikken. Dat kan echter niet zonder toestemming van de moeder.



Forensische kinderarts

Vlak voor de zitting bij de rechtbank gaf haar advocaat goedkeuring voor het gebruik van de medische gegevens. Een forensische kinderarts gaat de informatie nu bestuderen. Tijdens een eerdere zitting wist de Goudse moeder zich niet veel van het steekincident te herinneren. De moeder zit sinds het incident vast.

Momenteel wordt in het Pieter Baan Centrum gekeken of de vrouw lijdt aan psychische stoornissen. 'Ik zit daar op mijn plaats', zei de moeder donderdag tegen de rechters. Ze vond de behandeling wel 'confronterend'. Verder kwam ze niet veel aan het woord. De rechtszaak wordt binnen drie maanden voortgezet.