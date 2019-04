Gouda opent toeristenseizoen met eerste kaasmarkt van het jaar

De Goudse markt was donderdag weer bezaaid met gele wielen. De eerste kaasmarkt van het seizoen werd geopend en dat ging natuurlijk gepaard met veel toeristen. Wat niet mocht ontbreken, was het traditionele handjeklap. Daarbij wordt flink onderhandeld voordat de kaas van eigenaar wisselt. De markt werd geopend door waarnemend burgemeester Mirjam Salet en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

De toeristen genoten van de grote gele kazen die op de markt verspreid lagen. De markt leek een ware selfie heaven en menig kind werd door de ouders op een kaas geplaatst en zo vastgelegd voor familie in verre oorden. De kaas fotograferen bleek in elk geval een stuk makkelijker dan de naam uitspreken: de 'G' van Gouda is voor bezoekers uit China, Zuid-Afrika, Polen en Taiwan te moeilijk.

De markt is er niet alleen voor de toeristen. Er wordt echt gehandeld, vertelt kaasboer Willem de Wit. 'Ik kom hier 's morgens toch niet om helemaal niks te verdienen?' Hij probeert zijn kazen te verkopen aan kaashandelaar Jan de Goeij.



De hardste onderhandelaar

Dat gaat nog altijd via het ouderwetse handjeklap. De Wit wil 6,05 euro per kilo hebben, De Goeij zet in op 5,95. Langzaam kruipen ze naar elkaar toe. De Wit blijkt de hardste onderhandelaar, hij krijgt uiteindelijk 6,04 euro per kilo. De toeristen vinden het prachtig.

De kaasmarkt is tot eind augustus elke donderdag vanaf 10.00 uur in Gouda te bezoeken. Daarvoor kun je terecht op het deel van de markt tussen de kaaswaag en het oude stadhuis.

