Wijkpark op Haags Cromvlietplein laat op zich wachten, bewoners teleurgesteld

Omwonenden rond het Cromvlietplein in de Haagse wijk Laak zijn teleurgesteld. In de zomer van 2017 startte de gemeente een speciaal project waarbij bewoners mochten bedenken hoe ze hun plein kunnen veranderen in een wijkpark. De plannen liggen er inmiddels, maar het is al maanden stil. 'We wachten al twee jaar op de uitvoering van het project', zegt Nadia et Talhaouy van de bewonersorganisatie Laak-Noord.

Een wijkpark met allure. Dat moet het Cromvlietplein worden. De gemeente Den Haag heeft hier drie miljoen euro voor gereserveerd. En het leuke is dat de bewoners zelf hebben bedacht hoe dat park eruit moet komen te zien. Geef het woord aan de mensen en leg niet vanuit het stadhuis op wat er moet gebeuren, is het idee daarachter.

Bewoners zijn enthousiast aan het werk gegaan en hebben na overleggen en vergaderingen allerlei plannen gemaakt. Het plein moet groener, met meer speeltoestellen, andere verkeersroutes en een centrale ontmoetingsplek. Maar al maanden is het stil vanuit het stadhuis, zegt de buurt.



'Veel overleggen gehad'

'Er zijn heel veel bewoners bij elkaar geweest en we hebben veel overleggen gehad', vertelt bewoonster Fatiha Chokoud. 'Iedereen die daaraan heeft meegedaan wil van ons weten wanneer het werk nu daadwerkelijk gaat beginnen, maar wij kunnen daar geen antwoord op geven.'

'Vorig jaar zouden ze al beginnen met het eerste werk', aldus Nadia et Talhaouy. 'Maar dat is uitgesteld tot begin van het jaar en nu is het weer vertraagd.' Chokoud vult aan: 'Het is niet goed voor het vertrouwen in de gemeente. Bewoners hebben het gevoel dat beloftes niet worden nagekomen.'



VVD stelt vragen

De VVD in de Haagse gemeenteraad sluit zich bij de bewoners aan. 'Het is jammer om te horen dat deze enthousiaste mensen zo lang op hun wijkpark moeten wachten', zegt raadslid Ayse Yilmaz. 'Hierdoor kunnen ze hun betrokkenheid verliezen en dat is niet wat wij willen. Een wijk als Laak heeft deze betrokken bewoners nodig.' De partij heeft raadsvragen gesteld.

Het stadhuis heeft begrip voor het ongeduld van de bewoners. 'De gemeente wil zoveel mogelijk overlaten aan de bewoners, het bewonerspanel en de bedrijvenpoule', reageert de gemeente. 'Maar de gemeente heeft zich ook te houden aan wetten en regels. Hierdoor duren dingen soms langer dan gehoopt en verwacht.' De gemeente verwacht nu dat het project eind van dit jaar is afgerond.