1084 veilingkarren stelen, hoe doe je dat ongezien?

In vijf maanden tijd verdwijnen vorig jaar 1084 veilingkarren van aluminium bij Flora Holland in Honselersdijk. De karren zijn al snel twee meter hoog en anderhalve meter lang, dus je vraagt je af hoe je die karren ongezien weg krijgt?

Voor het antwoord op die vraag kom je terecht bij slotplaatjes. Dat zijn kleine kastjes die aan elke veilingkar worden vastgemaakt voordat ze op transport gaan. Bij uitgifte wordt het plaatje gekoppeld aan de klant, tot het weer terug komt op de veiling. Alleen daar kan de slotplaat weer worden losgemaakt van de kar. Een grote transporteur heeft er zomaar enkele duizenden in gebruik.

Omdat de veiling in totaal 265.000 veilingkarren heeft, valt het niet meteen op als er meer dan duizend wegblijven. Bovendien rijden er dagelijks 5000 vrachtwagens af en aan, het is bijna onmogelijk elke wagen te controleren. Toch trekken medewerkers van de veiling in de loop van 2018 aan de bel. Ze verdenken sommige transporteurs van het inladen van karren zonder slotplaatje. Het spoor leidt dan naar de twee verdachten.



Geen tijd vanwege bevalling

Michel van Schie van Flora Holland is verbaasd over de verklaring die uiteindelijk wordt gegeven over de verdwenen karren. 'Ze vertelden dat er een vrouw aan het bevallen was en dat ze geen tijd hadden om de slotplaten goed te monteren. Maar uiteindelijk bleek dat er toch een systeem in zat.' De twee verdachten worden dan snel aangehouden.

Het duo zou de karren aanbieden als oud aluminium en daarmee een zakcentje bijverdienen. Hun advocaat zegt deze week in de regiezitting bij de Haagse rechtbank dat er ook andere aanbieders zijn en dat allerminst vast staat dat alleen zijn cliënten erachter zitten.



Alert zijn

Intussen blijft iedereen scherp op de vermeende diefstal van veilingkarren. Carlo Wielders van Nover Transport: 'Zowel de vervoerders en Flora Holland als de logistiek medewerkers moeten alert zijn. Als er karren vertrekken zonder slotplaat... Trek aan de bel! Want uiteindelijk moeten we met z'n allen de gestolen karren betalen.'

De zaak wordt waarschijnlijk op donderdag 25 juli inhoudelijk behandeld. Flora Holland is bezig met een schadeclaim tegen de verdachte dieven en degene die de karren heeft ingenomen.

LEES OOK: Ruim een miljoen euro schade voor bloemveiling Westland door diefstal karren