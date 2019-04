Filmpjes en getuigen van voetbalrellen in Katwijk gezocht

KATWIJK -

De politie is op zoek naar filmpjes en getuigen van rellen tussen supporters van Quick Boys en VV Katwijk. Fans van beide voetbalclubs gingen op zaterdag 23 maart met elkaar op de vuist bij sportpark De Krom in Katwijk. Daarbij is een 54-jarige Katwijker gewond geraakt aan zijn hoofd, laat de politie weten.