Kiki Bertens onttroond als titelverdediger in Charleston

WATERINGEN -

Als titelverdediger is tennisster Kiki Bertens uitgeschakeld in de derde ronde van het graveltoernooi in Charleston. De 27-jarige Wateringse bleek in twee sets niet opgewassen tegen haar Griekse opponente Maria Sakkari: 7-6 (8), 6-3. Daardoor levert ze veel punten in voor de wereldranglijst, waarop ze zesde staat.