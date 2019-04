Overval avondwinkel Sunny Den Haag: twee mannen gevlucht op scooter

Avondwinkel Sunny in de Holtenstraat in Den Haag is donderdag aan het einde van de avond overvallen. Na de overval gingen de twee daders er op een scooter vandoor.

In de omgeving wordt druk gezocht naar de daders. Beide mannen dragen een helm en zijn in het zwart gekleed. Ze zijn gevlucht in de richting van de Maartensdijklaan. Over een eventuele buit is nog niks bekend.

Avondwinkel Sunny is vaker het doelwit van overvallers en inbrekers. In oktober werd er twee keer in tien dagen geprobeerd in te breken. Daarvoor werd de winkel ook al meerdere keren overvallen.

