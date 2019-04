Wethouder Revis over nieuwe naam CID: 'Kapsoneskwartier echt Haags'

Kapsoneskwartier is de leukste naam voor het gebied tussen de drie Haagse treinstations, waar de komende jaren duizenden nieuwe woningen komen. Dat zei de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling en wonen) donderdagavond tijdens het gemeenteraadsdebat over zijn plannen.

De gebieden rond de drie grotere stations in Den Haag ondergaan de komende jaren een drastische metamorfose. Rond Den Haag CS, Hollands Spoor en Laan van NOI - in de plannen het Central Innovation District genoemd - worden tussen de 7.700 en 11.500 woningen gebouwd. In het gebied rondom station HS komen 3.000 woningen. Dit plan is inmiddels verder uitgewerkt en dat was voor de Haagse politiek reden om een debat te voeren over de ontwikkelingen van het Central Innovation District.

Dat is niet echt een aansprekende naam voor dit gebied, vindt de Haagse PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. De sociaal-democraten schreven daarom een prijsvraag uit om een goede Haagse traditie in ere te houden: het verzinnen van een originele bijnaam. De partij kreeg 76 alternatieven binnen. De PvdA selecteerde samen met cabaretier Sjaak Bral de drie leukste namen: de Haagse Buidel, de Tjoek Tjoekzone of het Kapsoneskwartier.



Geen officiële naam

Maar de naam Central Innovation District is slechts een werknaam, stelde de wethouder de gemeenteraadsleden gerust. Revis: 'Het CID klinkt ook een beetje hoog-over, dus als we als goede Haagse reactie het dan het Kapsoneskwartier noemen, dan vind ik dat eigenlijk de leukste.' De wethouder snapte ook waar de alternatieven vandaan komen: 'Het is ook een beetje kritiek op de naam die het nu heeft.'

Het feit dat Revis voorstander is van deze bijnaam, wil niet zeggen dat het in de toekomst ook officieel Kapsoneskwartier zal heten. 'De echte naam moet beter zijn, maar vind het wel echt bij Den Haag passen dat de samenleving zelf ook via de naamgeving een beetje laat weten wat ze ervan denkt. Alle gebouwen hebben hier ook een andere naam.'



'Ik laat de naam aan anderen over'

De VVD-wethouder gaat niet zelf stemmen op de drie overgebleven bijnamen die Bral en Balster selecteerden. 'Ik zorg dat we gauw die woningbouwbehoefte aanpakken en dat we voldoende bedrijfsruimte hebben. Dus ik ben hard aan het werk en dan laat ik het nadenken over de naam aan anderen over.'

Revis: 'Het is een gebied dat we als college voor iedereen in de stad willen ontwikkelen. Er moet gewoond worden, voor alle doelgroepen, dus het is goed dat we dat met de naam een beetje gaan corrigeren.'



CU-SGP: 'Ook huizen voor gezinnen en ouderen'

Maar de oppositie in de gemeenteraad vroeg zich juist af of er daadwerkelijk voor iedereen in de stad woningen worden gebouwd - of alleen voor mensen met een dikke portemonnee. Zo vroeg Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP aan het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat er ook voor gezinnen en ouderen woningen worden gebouwd in het Central Innovation District. Zijn motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Revis benadrukte dat er echt voor iedereen plek is - ook voor bijvoorbeeld subculturen, zoals hipsters: 'Natuurlijk moeten er hipsters met baarden kokoswater kunnen drinken uit jampotglazen.'