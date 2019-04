Topzwemmers vroeg het water in om te wennen aan aanvangstijd Olympische Spelen

Ranomi Kromowidjojo tijdens The Hague Grand Prix in Hofbad. (Foto: Orange Pictures)

Het Hofbad in Den Haag is nog tot en met zondag het toneel van de Swim Cup. De wedstrijd geldt als een belangrijk kwalificatiemoment voor het WK langebaan deze zomer in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Wedstrijden worden deze keer in de ochtend gezwommen, om deelnemers alvast te laten wennen aan de vroege aanvangstijd van de Olympische finales over anderhalf jaar in Tokio. Onder de deelnemers bevindt zich de Nederlandse top, zoals Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk.

'Het in de ochtend zwemmen is een experiment. De nieuwe lichting zwemmers is nog niet eerder blootgesteld aan zwemmen in de ochtend. Bondscoaches willen de zwemmers op deze manier daar op voorbereiden. Het is een test om te kijken hoe zwemmers er op reageren', vertelde toernooidirecteur Ed de Kievit in het radioprogramma Muijs in de Morgen op Omroep West.

Naast de Swim Cup wordt zaterdagochtend ook om de Ranomi-Cup gestreden door jonge zwemmers. 'In Den Haag willen we talenten inspireren door de idolen van vandaag, daarom is de naam van Ranomi Kromowidjodjo verbonden aan de cup voor zwemmers van 8 tot 12 jaar. Het is voor hen ook mooi om te zien dat op zo'n dag dan ook jouw idool klaar staat om te gaan zwemmen.' Op zondag wordt het programma van de Swim Cup afgesloten met de Nationale Arena Clubmeet om de titel 'beste club van Nederland'.