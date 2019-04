Nog geen tips over zwanenstropers in Haagse centrum

Er hebben zich nog geen ooggetuigen gemeld rondom een mogelijke mishandeling van zwanen en ganzen in de gracht aan de Haagse Boomsluiterskade en de Zwarteweg. De dieren zouden woensdagochtend zijn beschoten met een harpoen en vervolgens door de stropers in een busje geladen zijn. Omdat een wijkagent deze melding uit tweede hand kreeg, riep de politie ooggetuigen op zich te melden.

De wijkagent van het politiebureau Hoefkade plaatste donderdagmiddag een oproep op Facebook. Het zou gaan om drie mannen met een Aziatisch uiterlijk, die woensdagochtend 3 april de vogels meenamen. Zij gebruikten daarvoor een wit bestelbusje. De mannen zijn voor het laatst gezien aan de Boomsluiterskade in het Haagse centrum.

Door het gebrek aan ooggetuigen kan de politie nog niet bevestigen of de mishandeling echt gebeurd is. 'Wij nemen deze melding wel serieus', laat de politie Den Haag weten. De politie doet op dit moment nog onderzoek in de buurt.

LEES OOK: