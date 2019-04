Lagere straf voor vrouw in Waddinxveen die eigen huis in brand stak

'In dit specifieke geval zou zo'n onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot onevenredig zware gevolgen leiden voor de verdachte, haar partner en haar kinderen', oordeelde de rechtbank na wikken en wegen.

Op 19 maart vorig jaar moesten de dochtertjes van 6 en 8 jaar van de Waddinxveense 's ochtends vroeg door de brandweer worden gered vanuit de slaapkamer op de eerste verdieping van de woning aan de Linzenakker in de wijk Zuidplas. Manlief was toen al naar zijn werk. Later zou de Waddinxveense bekennen dat ze de brand zelf opzettelijk had gesticht door een oververhitte powerbank op een uiterst brandbaar fleecedekentje te leggen. Door een kleine brand te veroorzaken hoopte de vrouw op uitstel van de woningontruiming die haar boven het hoofd hing vanwege de huurachterstand.



Echtgenoot wist van niks

Haar echtgenoot wist niets van die aangekondigde woningontruiming. Mocht de ontruiming toch doorgaan, dan had zij bovendien een ‘makkelijker verhaal’ te vertellen naar de buitenwereld. Het zou dan lijken of ze de woning moest verlaten vanwege de brandschade in plaats van door een huurachterstand. Het brandje leidde echter tot veel meer rookontwikkeling dan de Waddinxveense had verwacht. Ze belde zelf 112.

De vrouw handelde vanuit een depressie en een post-traumatische stresstoornis (PTSS), zeggen deskundigen. Daarom kiest de rechtbank voor een strafvorm waarbij een behandeling zo snel mogelijk kan beginnen. Volgens de rechtbank is de Waddinxeense 'schuldbewust'.