Niet Hans Kraay jr. maar Wim Rijsbergen bondscoach van de Salomonseilanden

Wim Rijsbergen is de nieuwe bondscoach van de Salomonseilanden. De 67-jarige Leidenaar moet de nationale voetbalploeg naar de titel loodsen in de Pacific Games. Tijdens dat internationale evenement, dat van 7 tot en met 20 juli plaatsvindt in Samoa, is de ploeg van de Salomonseilanden één van de favorieten voor de eindzege.

Rijsbergen werd zaterdag als bondscoach gepresenteerd in De Kuip en begint in mei aan z'n klus van drie maanden bij de eilandengroep in de Grote Oceaan. De nationale ploeg is eerst op trainingskamp in Nederland, waarna het zich in juni in eigen land verder voorbereidt op de Pacific Games.

Het evenement kan gezien worden als de Olympische Spelen van de Pacific, met duizenden deelnemende sporters, 28 verschillende sporten en deelnemers uit 22 eilandstaten. Het toernooi wordt elke vier jaar georganiseerd. In 2011 nam voormalig Heerenveen-coach Foppe de Haan met Tuvalu ook deel aan dit evenement. Eerder werd Hans Kraay jr. benaderd om bondscoach te worden van de Salomonseilanden, maar hij zag het avontuur niet zitten vanwege de lange vliegreizen.



Ervaring

De benoeming van Rijsbergen kwam tot stand via de 'Netherlands Oceania Support Foundation', een Nederlandse stichting die zich inzet om het voetbal in Oceanië te ontwikkelen. De stichting koos voor de Leidenaar vanwege zijn ruime ervaring als coach, onder meer bij een andere eilandengroep; Trinidad en Tobago, in Indonesië en vanwege zijn staat van dienst als voormalig profvoetballer bij onder meer Feyenoord en Oranje.

De Salomonseilanden (Solomon Islands) is een eilandengroep in de Grote Oceaan. Met ruim 600.000 inwoners is het een van de grotere landen in die regio. Voetbaltechnisch is de eilandengroep van veel hoger niveau dan bijvoorbeeld Tuvalu, dat slechts 120.00 inwoners heeft. Na Nieuw-Zeeland staan de Salomonseilanden het hoogst genoteerd in de FIFA-ranking van alle landen in de OFC.