Zondag is het volop lente, maar nog wat fris voor barbecue

Lekker in het zonnetje op een terras in het centrum van Den Haag | Foto: Omroep West

De lente komt eraan. Vrijdag komen bij veel mensen waarschijnlijk al wat lentekriebels omhoog, maar pas echt lekker wordt het op zondag. Dan wordt het op sommige plaatsen in onze regio meer dan 20 graden. 'Maar voor een barbecue is het voor de meeste mensen nog te fris', aldus Omroep West-weerman Huub Mizee.

Vrijdag hebben we nog te maken met relatief koude lucht met temperaturen rond de 13 graden met redelijk wat zon, maar dat gaat de komende uren veranderen. 'Op dit moment ligt er al een storing boven het noordoosten van het land, maar dat gebied komt langzaam naar ons toe', zegt Mizee. 'Zaterdag ligt dat front boven onze regio. Daardoor hebben we in de ochtend kans op wat regen.'

Voor lekker lenteweer zal je zaterdagmiddag al naar het oosten van ons land moeten gaan. 'Daar breekt in het begin van de middag de zon al door', verwacht Mizee. In onze regio moeten we het grootste deel van de dag rekening houden met een gesloten wolkendek.



Wel insmeren!

'De zondag maakt echter alles goed en dan krijgen we echt heerlijk weer', meent Huub. 'Het wordt hier en daar twintig graden met veel zon. Er is een heel kleine kans op een buitje. Aan zee is er kans op wat zeewind, waardoor het langs de stranden wat kouder wordt.'

'Vergeet je niet goed in te smeren, voordat je naar buiten gaat', waarschuwt Huub. Want ondanks dat de zonkracht nog niet heel sterk is, kan de huid die nog niet gewend is aan de zon makkelijk binnen een half uur verbranden.



April doet wat ie wil: fris voor barbecue

De fervente barbecuefan kan waarschijnlijk niet wachten om het vlees op het smeulende houtskool te roosteren, maar voor de meesten zal het nog te fris zijn in de avonduren. 'Dankzij de zomertijd is het warmste moment van de dag pas rond 16.00 uur, maar rond etenstijd zal het nog maar rond de 15 graden zijn. Dan wordt het in de schaduw al wat fris.'

Ook maandag lijkt het nog een mooie dag te worden met temperaturen rond 18 graden en redelijk wat zon. Daarna doet de temperatuur een flinke stap terug. 'Het kan donderdag zelfs minder dan 10 graden worden. April doet wat hij wil', aldus de weerman.

