Straatrovers stelen fiets van 16-jarige jongen en laten andere achter

ZOETERMEER -

Een 16-jarige jongen is donderdag in Zoetermeer door vier jongens met geweld beroofd van zijn fiets. Toen agenten op de plek van de straatroof aankwamen, bleek dat één van de verdachten zijn eigen fiets daar had achtergelaten. De politie is op zoek naar getuigen van de gewelddadige 'fietsenruil'.