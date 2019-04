ADO Den Haag haalt verdediger bij tweededivisionist Excelsior Maassluis

Technisch manager Jeffrey van As is blij dat ze Van Ewijk hebben kunnen strikken. ADO was namelijk niet de enige club die hem op het oog had. 'Milan is een moderne en felle rechtsachter, die aanvallend ingesteld is. Zijn drive naar voren past bij onze club.'

Van Ewijk maakte in 2016 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Excelsior Maassluis. Bij die club uit de tweede divisie kwam hij dit seizoen 25 duels in actie en produceerde hij zes assists. Opvallend: in die 25 wedstrijden werd hij niet gewisseld.

