Intertoys Zoetermeer Oosterheem gaat toch weer open

De speelgoedketen werd in februari failliet verklaard, maar de Portugese investeerder Green Swan maakt met een deel van de winkels een doorstart. In maart werd bekend dat in onze regio de vestigingen de Troelstralaan in Delft, de Willemstraat in Rijswijk, de Haven in Schoonhoven, de Nieuw-Marktpassage in Gouda, het Blokhuis in Lisse en de Florence Nightingalelaan in Zoetermeer zouden sluiten.

Het is nog niet bekend wie de franchisenemer is en wanneer de winkel open gaat. Op een aanplakbiljet op de deur staat te lezen: 'Hiep hiep hoera! Wij gaan niet weg! Binnenkort weer open met nog meer assortiment.'

