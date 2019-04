Westlandse kassen komen steeds meer personeel te kort: 'Het is zorgwekkend'

WESTLAND -

Tuinders in het Westland hebben een probleem. In de komende jaren groeit het personeelstekort in de kassen tot bijna 5000. 'En dat is zorgwekkend', zegt voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland. Tuinders hopen komend weekend nieuwe talenten te verleiden tot een carrière in de sector tijdens Kom in de Kas. 'Want glastuinbouw is meer dan op je knieën paprika's plukken.'