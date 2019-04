ADO Den Haag ontkent breuk met directeur Mattijs Manders

Volgens een artikel vrijdag in De Telegraaf zou de Chinese grootaandeelhouder van ADO het vertrouwen hebben opgezegd in de algemeen directeur en zou Manders op de schopstoel zitten. De betrokken partijen binnen ADO verklaren dat er geen sprake is van een bekoelde relatie tussen de clubeigenaar en Manders.

'We zijn het eens over onze betrokkenheid voor de lange termijn bij ADO Den Haag en over de managementdoelstellingen die we samen hebben vastgesteld', zegt rvc-lid Felix Wu van United Vansen in een reactie. Ook rvc-voorzitter Ad Melkert reageert in een persbericht positief op de samenwerking binnen ADO Den Haag: 'Die is nog nooit zo goed geweest als nu en we hebben er vertrouwen in dat Mattijs Manders de club zal blijven leiden op weg naar het bereiken van de sleuteldoelstellingen.'



Geen conflict

Algemeen Directeur Mattijs Manders laat aan Omroep West weten dat er geen sprake is van een conflict. 'Ik herken mezelf niet in dat krantenartikel. We hebben continu overleg, deze week nog in een rvc-vergadering en praten open over alle beleidszaken binnen ADO Den Haag. En dat ik het niet eens zou zijn met de benoeming van een tweede statutair directeur is uiteraard onzin. Het is heel gezond voor ADO als dat gebeurt. Of dat Henrik-Jan Rinner (huidige financieel directeur van ADO, red.) is zoals in het artikel staat? Ik ga niet in op namen, dat vind ik niet netjes. Wie het is wordt binnenkort bekendgemaakt', aldus Manders.

LEES OOK: ADO Den Haag haalt verdediger bij tweededivisionist Excelsior Maassluis