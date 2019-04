Sjaak Polak had twijfels over move naar vrouwenvoetbal: 'Moet ik dit doen?'

De aanstelling van Sjaak Polak als nieuwe trainer van ADO Den Haag Vrouwen kwam deze week wat onverwachts. Voor de buitenwereld, maar ook voor de oud-speler van de club zelf. 'Ik dacht: na SJC (waar Polak nu coach is, red.) doe ik een jaar niks', geeft hij eerlijk toe in TV West Sport.

De vraag 'hoe Sjaak zo in het vrouwenvoetbal terecht is gekomen' is dan ook geen vreemde. 'Het ging eigenlijk heel erg snel. Toen ik de vraag kreeg of het iets voor mij zou zijn, heb ik in eerste instantie wel gedacht: 'moet ik dit doen?' Maar na wat research bij wat vrouwelijke collega's die voetballen, bleek het toch wel aardig te zijn.'

Wat uiteindelijk doorslaggevend voor Polak was? 'Ik werd op een gegeven moment getriggerd, en natuurlijk de club ADO Den Haag, waar ik gevoetbald heb en ook in mijn jeugd gezeten heb. Ik vind het nog steeds een mooie club, en om daar dan voor te werken. Eén en één is twee.'



Andere wereld

Polak beseft wel dat hij nu toch in een iets andere wereld terecht komt, mannen zijn anders dan vrouwen. 'Bij mannen kan je iets harder zijn dan bij vrouwen, denk ik. Ik blijf gewoon Sjaak en mijn humor en alles moet er ook wel gewoon in blijven. En sommige dingen kan je ook gewoon op andere manieren duidelijk maken.'

In TV West Sport gaat het verder nog over ADO Den Haag, dat zaterdag de lastige thuiswedstrijd tegen FC Utrecht speelt. En VVSB, dat tegelijkertijd met de bloembollenvelden in de Bollenstreek de laatste weken tot bloei is gekomen en eindelijk van de laatste plaats in de tweede divisie is.