ADO Den Haag morst teveel punten: 'Daarom staan we nu waar we staan’

ADO-trainer Fons Groenendijk: '‘Wedstrijden waarin we beter zijn winnen we niet. Daarom staan we nu waar we staan’

ADO Den Haag stond in april 2018 op een negende plek in de eredivisie met de focus op het halen van play-offs om Europees voetbal. Een jaar later is de realiteit dat de Haagse ploeg punten moet sprokkelen om weg te blijven van de onderkant. 'Je haalt niet alle punten die je wil halen, dat is het hele jaar al zo. Kijk naar de laatste drie gelijke spelen. In al die partijen hadden we dikke kansen op de winst, alleen doen we dat te weinig. Daarom staan we waar we staan', aldus Groenendijk.

Door het gelijke spel in Sittard is ADO op dertig punten gekomen. Nog vier van de magische 34-puntengrens, waar doorgaans lijfsbehoud betekent. Of ligt dat aantal dit seizoen hoger? 'Ik heb geen idee hoeveel punten voldoende is om er in te blijven. In het begin zei men 37/38. Maar als ik nu zie hoe moeizaam iedereen wint. Kijk naar Heracles, die verliezen meer dan ADO, maar winnen ook meer', aldus de trainer van ADO Den Haag.

Groenendijk kwam tijdens de persconferentie ook nog terug op de midweekse wedstrijd tegen Fortuna (0-0). Met name in over de slotfase was Groenendijk, die in die periode druk stond te gebaren, niet tevreden. 'Ik ben geen dooie. Ik ben een coach met emotie. Soms kan ik dat beter verbergen dan woensdag. Wat ik in Sittard in de laatste tien minuten heb gezien is onmogelijk, dat gaat ook nooit meer gebeuren. Ik was inderdaad niet blij langs de lijn, vergeet dan alle regels, dan maar geel.'

ADO Den Haag start zaterdagavond met Shaquille Pinas centraal achterin. Tijdens de persconferentie liet Groenendijk weten dat hij in Sittard alleen Zwinkels, Pinas en Beugelsdijk een voldoende vond spelen. Logischerwijs blijft het centrale duo intact. Voorin start Erik Falkenburg als buitenspeler en Nasser El Khayati als diepste spits.

