Groenten uit eigen gemeente: Bodegraven komt met speciaal abonnement

Hard werken in de moestuin in Bodegraven. | Foto Omroep West

Er wordt nog hard gewerkt in de moestuin waar straks de groenten vandaan komen die 200 mensen uit Bodegraven wekelijks in hun tasje krijgen. 'Dit zijn de bietjes, die hebben nog wel even nodig,' zegt de initiatiefneemster. Het is volgens haar duurzamer om de groenten in eigen gemeente te kweken. 'Het scheelt toch voedselkilometers.' Daarnaast is het volgens de stichting duurzamer.

'Ik zie het wel zitten', zegt een inwoonster van Bodegraven. 'Het is toch geweldig dat je groenten zo direct van het land en onbespoten kan krijgen. Heerlijk."

