'Maart was de maand van de wederopstanding van VVSB'

Dat VVSB in maart tot bloei is gekomen, daar kan niemand om heen. Van de vier wedstrijden werden er drie gewonnen en VVSB is sinds afgelopen weekend eindelijk weg van de laatste plaats in de tweede divisie. De Noordwijkerhouters staan nu op de zestiende stek.

'Je zou het eigenlijk de maand van de wederopstanding van VVSB kunnen noemen', zegt trainer Eric Meijers, die niet echt verrast is door de goede prestaties van zijn club. 'Toen ik hier aan kwam, voelde ik al dat dit een goede groep was. We hebben nu de speelwijze iets veranderd met wat meer zekerheden achterin en dat heeft de afgelopen weken goed uitgepakt.'

Zaterdag speelt VVSB uit tegen Barendrecht, dat de rode lantaarn in de tweede divisie van VVSB heeft overgenomen. Bij een overwinning kan VVSB goede zaken doen in de strijd richting de promotie/degradatiewedstrijden.



Hard werken

'Na die goede reeks denk je dat je van iedereen kunt winnen, maar wij weten dondersgoed dat we voor ieder punt hard moeten werken, zeker tegen Barendrecht', blikt speler Tommy Bekooij vooruit. 'Als we deze wedstrijd verliezen, staan we zomaar weer op de laatste plaats.'

Meijers zegt te genieten van de goede resultaten van zijn ploeg, maar hij is realistisch genoeg om ook te beseffen dat de competitie nog acht wedstrijden duurt, en wellicht nog langer in geval van nacompetitie. 'Voor ons is de datum van 8 juni belangrijk, dan is de laatste wedstrijd van de nacompetitie voor lijfsbehoud in de tweede divisie', zegt hij.



Focus

'Die nacompetitie is het maximaal haalbare voor ons. Maar als we dat bewerkstelligen met elkaar, voelt dat toch echt als een hoofdprijs. We moeten de komende twee maanden de focus blijven houden, net zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan.'

