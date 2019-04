Zanger John West aast op duet met ADO-speler Sheraldo Becker

DEN HAAG -

Als het aan zanger John West ligt neemt hij binnenkort een Nederlandstalige hit met ADO-speler Sheraldo Becker op. Dat zegt hij in gesprek met Joop Buyt. ‘Ik krijg vaak via Instagram berichtjes van Sheraldo. Hij is gek van 'Jouw Blik'. Dus met hem gaan ik wel eens een duetje doen.’