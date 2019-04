Vijftig jaar El Cid door de jaren heen

De El Cid week. Al 50 jaar lang is dit dé Leidse introductieweek voor aankomende studenten om het studentenleven en de stad Leiden te leren kennen. Om het gouden jubileum te vieren heeft de El Cid-commissie een tentoonstelling over de introductieweek door de jaren heen gemaakt.

In die vijftig jaar tijd is er eigenlijk niet heel veel veranderd, zo is te zien op de tentoonstelling in studentencentrum Plexus. Het gaat nog steeds om kennismaken en de stad ontdekken met een programmaboekje en een mentorshirt aan.

Wel is het aantal studenten dat meedoet enorm gegroeid. ‘In 1970 waren het ongeveer 900 tot 1000 studenten en vorig jaar hadden we er ongeveer 3700’, aldus Emma Klaassen, voorzitter van de commissie 2019. ‘Elk jaar komen er meer deelnemers bij.’



Tot eind augustus

En met elkaar hutspot eten, zoals in 1975, wordt ook niet meer gedaan, dat is meer iets voor tijdens het Leidens Ontzet. Dit jaar is de EL Cid-week in augustus en tot die tijd is ook de tentoonstelling nog te zien.

