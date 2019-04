Brand verwoest rieten dak monumentaal pand Driebruggen

In Driebruggen heeft een grote brand in een woning aan De Groendijck gewoed. Het gaat om een monumentaal pand met een rieten dak. 'Het dak van het Rijksmonument kunnen we als verloren beschouwen', laat een woordvoerder van de brandweer Hollands Midden weten.

Er kwam veel rook vrij bij de brand die iets na 20.00 uur vrijdagavond uitbrak. De bewoners en hun huisdieren zijn niet gewond geraakt, meldt de brandweer. Het is nog niet bekend waar de brand is ontstaan. Om 22.30 was de brand onder controle.

Een speciaal rietkapteam uit Utrecht hielp mee om de brand te bestrijden. 'Als het gaat om brand in een rieten kap heb je het over een heel ander specialisme. Dan is het fijn dat die collega's mee helpen de brand onder controle te krijgen,' aldus de woordvoerder. Al het riet wordt van het dak gehaald om te kijken of er nog verstopte brandhaarden zijn.



