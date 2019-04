Woning met rieten dak in brand in Driebruggen

Brand in de woning met rieten dak. | Foto ASMedia

DRIEBRUGGEN -

In Driebruggen woedt een grote brand in een woning aan De Groendijck. Het gaat om een monumentaal pand met een rieten dak. 'Het dak van het Rijksmonument kunnen we als verloren beschouwen', laat een woordvoerder van de brandweer Hollands Midden weten.