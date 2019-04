GroenLinks: coalitie met Forum voor Democratie 'weinig realistisch'

GroenLinks in de Provinciale Staten heeft informateur Hans Wiegel laten weten een gezamenlijke coalitie met Forum voor Democratie 'weinig realistisch' te vinden. Het klimaatbeleid is een van de breekpunten voor de partij.

GroenLinks maakte in het gesprek met Wiegel kenbaar dat de partij staat voor 'een stevig klimaatbeleid, verbindende politiek en rechtvaardig beleid'. De voorkeur van GroenLinks gaat dan ook uit naar een coalitie waarin de partij die uitgangspunten terugziet.

GroenLinks-fractievoorzitter Berend Potjer: 'Wij koesteren de democratische rechtstaat met gelijke rechten voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geslacht, religie of afkomst. Ook respecteren wij de onafhankelijkheid van wetenschappers, rechters en onderwijzers en zetten wij ons in voor het oplossen van het klimaatprobleem. Belangrijke zaken die Forum voor Democratie juist lijkt te willen afbreken. Een coalitie met beide partijen lijkt dan ook weinig realistisch.'



Gesprekken afgerond

Forum voor Democratie won op 20 maart de verkiezingen in Zuid-Holland. Met 11 zetels is het de grootste partij geworden. De VVD eindigt als tweede met tien zetels. Na de top volgen er zes middenpartijen, met vier tot vijf zetels.

Informateur Wiegel voerde deze week zijn eerste gesprekken met alle twaalf fractieleiders over de vraag hoe zij een nieuw provinciebestuur voor zich zien. Volgens Wiegel moeten FvD en VVD in elk geval in een coalitie. Samen hebben zij 21 van de 55 zetels. Voor een stabiel bestuur zijn dan nog twee of drie middenpartijen nodig, is de gedachte van Wiegel.

Aanstaande maandag of dinsdag zal Wiegel waarschijnlijk bekendmaken welke middenpartijen er met Forum voor Democratie en VVD moeten praten over een mogelijke coalitie.

