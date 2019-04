'Gemeente Den Haag maakt per ongeluk miljoenen over aan daklozen'

Per persoon kregen de deelnemers elk tussen de 30.000 euro en 150.000 euro op hun rekening gestort. Een groot deel van hen leeft van de bijstand, is dakloos of heeft een drugs- of gokverslaving. Volgens De Telegraaf kregen ook criminelen geld op hun rekening gestort.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. 'We hebben direct actie ondernomen om de bedragen terug te vorderen. Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd.'



Onderzoek

Volgens een betrokkene was de paniek groot na het ontdekken van de fout. De woordvoerder kon vrijdag niet aangeven hoeveel geld mogelijk is verdwenen. Hij laat weten dat wordt onderzocht hoe de fout heeft kunnen gebeuren.

Vanuit de politiek wordt zaterdag meteen gereageerd. 'Sinterklaas is vroeg dit jaar', zegt D66-gemeenteraadslid Daniël Scheper. 'Hoe kan dit?', vraagt hij zich af. En Martijn Balster van de PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd over de 'kapitale fout'. 'Heeft de wethouder financiën de boel wel onder controle?'