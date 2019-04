Gemeente Den Haag maakt per ongeluk miljoenen over aan werklozen

De gemeente Den Haag heeft per ongeluk ongeveer 2,5 miljoen euro overgemaakt naar deelnemers van een arbeidersproject. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente, na berichtgeving van De Telegraaf. De werkloze Hagenaars hadden recht op een premie, maar dat bedrag werd bij vergissing bijna honderd keer zo hoog.

In totaal 69 mensen die werken met behoud van uitkering, zouden een zogenoemde 'premie proefplaatsing' krijgen voor dat werk, maar hebben nu een te hoog bedrag gekregen. Volgens De Telegraaf hebben de mensen bedragen gekregen tussen 30.000 en 150.000 euro.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. 'Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd. Ze worden geïnformeerd over de onjuiste storting en dat het bedrag teruggehaald zal worden. Als het geld retour is, zal met spoed het juiste bedrag worden uitbetaald. Dit wordt per geval vastgesteld en geregeld.'



Spoeddebat

De woordvoerder laat weten dat naast de herstelacties wordt onderzocht hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. 'En hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.'

Vanuit de politiek wordt zaterdag meteen gereageerd. 'Sinterklaas is vroeg dit jaar', zegt D66-gemeenteraadslid Daniël Scheper. 'Hoe kan dit?', vraagt hij zich af. En Martijn Balster van de PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd over de 'kapitale fout'. 'Heeft de wethouder financiën de boel wel onder controle?'