Kom in de Kas biedt weer kijkje onder glas

De bezoekers krijgen alle aspecten van de tuinbouw te zien met behulp van VR-techniek en drones. Ook kunnen kinderen gezonde paprika-ijsjes proeven. Voor het eerst is er ook een evenement in Maasland waarbij het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen alle carrièremogelijkheden uitleggen.

De eerste Kom in de Kas was in 1977. Slechts één keer ging het niet door, omdat er mond- en klauwzeer heerste. De laatste jaren komen er landelijk steeds zo'n 200.000 mensen af op Kom in de Kas.

LEES OOK: Westlandse kassen komen steeds meer personeel tekort: 'Het is zorgwekkend'