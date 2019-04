Ga mee naar buiten allemaal; de Duinenmars is er weer

Deelnemers krijgen het advies met het openbaar vervoer of de fiets naar de startplaats in Kijkduin te komen. Er zijn weinig parkeerplaatsen en de organisatie waarschuwt niet te parkeren in de berm of op privéterrein van omliggende bedrijven.



Iedereen kan aan de wandeltocht meedoen, zowel in een groep als individueel. De afstanden variëren van 5 tot 40 kilometer en starten zaterdag en zondag tussen 9.00 en 15.00 uur.