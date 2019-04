LIVEBLOG: ADO Den Haag op rozen tegen FC Utrecht (3-0)

ADO Den Haag pakte uit de laatste twee wedstrijden (Vitesse en Fortuna) twee punten. De Haagse ploeg drijft daarvoor nog altijd aan de bovenkant van het moeras van clubs die nog in de problemen kunnen komen. De punten zijn hard nodig, maar het programma van de komende weken is zwaar. Vanavond komt FC Utrecht op bezoek.

Alles over de wedstrijd is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.