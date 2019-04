Effectief ADO zet grote stap richting lijfsbehoud na overwinning op FC Utrecht

Voor het eerst sinds 8 april 2017 stond ADO met minimaal drie doelpunten voor bij rust van een thuisduel. Toen stond ADO na 45 minuten spelen met 3-0 voor tegen FC Groningen. Dat duel eindigde destijds nog in 4-3.

Net als vorige week zaterdag tegen Vitesse begon ADO goed. Niemand minder dan Lex Immers schoot de 1-0 binnen. De 'superspits', die vorige week al twee keer trefzeker was tegen Vitesse, rondde een afvallende bal uit een voorzet van Nasser El Khayati prima af.



Dodelijk effectief

De voorsprong was een lekkere opsteker, maar het spel van ADO werd er niet bepaald beter op. FC Utrecht nam steeds meer het heft in handen, en kon via Sander van de Streek en Gyrano Kerk op gelijke hoogte komen. Scoren lukte de ploeg van Hagenaar Dick Advocaat alleen niet, de scherpte mistte.

ADO had daar na die kansen van Utrecht juist geen moeite mee, en was dodelijk effectief. Aaron Meijers was in de 36e minuut verantwoordelijk voor de 2-0. Hij was het eindstation van een prima aanval via de linkerkant. Meteen vanaf de aftrap liet Danny Bakker de Haagse supporters nóg een keer juichen met de derde goal. Opnieuw kwam de voorzet vanaf links.

Lijfsbehoud

De tweede helft was tammer. FC Utrecht was slap, kon niets terug doen, en zag dat ADO de betere kansen kreeg, al waren die wel schaars. In het Haags kwartiertje kwamen er toch nog twee doelpunten bij. Invaller Tomas Necid kon eenvoudig binnentikken na een ouderwetse actie van Nasser El Khayati. Vlak voor tijd kopte 'man-of-the-match' Immers ook nog de 5-0 binnen.

De overwinning van ADO is een belangrijke in de strijd tegen degradatie. Doordat de Haagse ploeg nu drie punten bij heeft geschreven, is het een (grote) stap dichter bij lijfsbehoud in de eredivisie.

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Utrecht 5-0 (3-0): 1-0 Lex Immers, 2-0 Aaron Meijers, 3-0 Danny Bakker, 4-0 Tomas Necid, 5-0 Lex Immers.

ADO Den Haag: Zwinkels; Malone, Pinas, Beugelsdijk, Meijers; Bakker (77. Necid), El Khayati, Goossens; Falkenburg (64. Lorenzen), Becker (72. Goppel), Immers.

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Letschert (46. Van der Maarel), Janssen, Gavory (66. Guwara); Van de Streek, Bazoer, Van Overeem, Gustafson; Boussaid (46. Kramer), Kerk.

Gele kaarten: n.v.t.

Rode kaart: n.v.t.

Scheidsrechter: Allard Lindhout

Toeschouwers: 13.022 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)