Eerste overleg veranderingen in derde divisies en hoofdklassen: kortere reisafstanden uitgangspunt

Dat er in de toekomst iets moet veranderen aan de voetbalpiramide in het topamateurvoetbal zijn de meesten het over eens. Maar wat en hoe, dat is nog onduidelijk. Het uitgangspunt is dat de reisafstanden in de derde divisies en hoofdklassen korter worden en dat clubs meer derby's gaan spelen.

Deze week vond er een overleg plaats tussen afgevaardigden van de drie hoogste amateurvoetbalniveaus van Nederland en de KNVB. Aanleiding voor de vergadering was dat een meerderheid van de clubs uit de hoofdklassen voorstander is van een gemixte zaterdag-zondagcompetitie.

Anderhalve maand geleden stemden tijdens een bijeenkomst in Nijkerk 48 van de 64 hoofdklasseclubs voor een samenvoeging van het zaterdag- en zondagvoetbal; het zogeheten weekendvoetbal.



Zondagprobleem verspreidt zich door rest van Nederland

'Maar een meerderheid betekent nog niet dat er voldoende draagvlak is', stelt Willy Sticker. Sticker is voorzitter van Coöperatieve Vereniging Tweede Divisie en behartigt ook de belangen van de derde divisionisten. Sticker, zelf aanwezig bij het tweede- en derde divisie-, hoofdklasse- en KNVB-overleg deze week, zegt tegen Omroep West dat concreet is afgesproken dat Centraal Orgaan Hoofdklassen een toekomstplan gaat uitwerken.

Met name in de Randstad en in Zeeland is er steeds minder animo voor voetballen op zondag. Ook de kwaliteit aan de onderkant van de voetbalpiramide wordt in die regio’s minder omdat clubs overstappen naar 'de zaterdag'. En die tendens trekt steeds verder Nederland in. Limburgse voetbalclubs erkennen dat het probleem bij hun nu nog niet actueel is, maar ook zij zien dat de Limburgse jeugd steeds liever op zaterdag blijft voetballen.



'Minder draagvlak in derde divisie'

De verwachting is dan ook dat de huidige problemen in het zondagvoetbal in west-Nederland over een aantal jaren ook in de rest van Nederland van toepassing is. 'Dat onderstrepen we ook allemaal. Daarom is het ook goed dat we met elkaar in overleg zijn en blijven om die oplossing te vinden', aldus Sticker.

De tweede divisie is al een gecombineerde zaterdag-zondagcompetitie en het draagvlak in de hoofdklassen in ook groot. In de derde divisie ligt dat anders. 'Dat klopt, althans op basis van onze enquête uit 2017. Maar clubs kunnen daar nu ook anders tegenaan kijken', meent Sticker. Ook bij de hoofdklassers was er twee jaar geleden nog nauwelijks animo voor weekendvoetbal, maar die steun is in 2018 en 2019 enorm gegroeid.



2020-2021

De hoofdklassers zeggen de hoop te hebben dat het weekendvoetbal in het seizoen 2020-2021 al wordt geïntroduceerd. Zeker als de twee huidige zaterdag- en de twee huidige zondaghoofdklassen worden samengevoegd tot vier weekendvoetbalhoofdklassen, waardoor er geen aangepaste promotie-degradatieregeling hoeft te zijn, hoeven de plannen nog niet voor het begin van aankomend seizoen rond te zijn.