Westland laat zich van duurzame kant zien tijdens Kom in de Kas

Over tien jaar werkt de Nederlandse tuinbouw helemaal duurzaam en circulair. Dat is volgens Glastuinbouw Nederland een realistisch scenario. De belangenvereniging voor de glastuinbouw denkt dat de ontwikkeling van verduurzaming in kwekersbedrijven zich de komende jaren verder gaat doorzetten.

Biologische gewasbescherming, het gebruik van aardwarmte en biomassa in plaats van gas, het hergebruik van grondstoffen en waterbesparende installaties. Er gebeurt flink wat in kwekerland op het gebied van een milieubewustere teelt. Tijdens Kom in de Kas dit weekend laten kwekersbedrijven dat maar al te graag zien.

Een van de bedrijven die duurzaam bezig is, is paprikakwekerij Overgaag in Maasland. Het bedrijf is gespecialieerd in de teelt van rode paprika's. John Overgaag laat een van zijn kassen zien. Overgaag: 'In deze kas staan 114.000 paprikaplanten. Eén plant levert 15 kilo paprika's op, dan kom je in deze kas uit op anderhalf miljoen kilo op jaarbasis. Wist je trouwens dat een rode paprika drie keer zoveel vitamine C bevat dan een sinaasappel', zegt Overgaag vol trots.



Hergebruik van water

Trots is de kweker ook op alle innovaties die er in zijn bedrijf zijn ingevoerd om op een duurzamere manier te ondernemen. John Overgaag wijst op de bewatering van de paprikaplanten. Water dat niet door de plant wordt opgenomen komt via een stelsel van goten dat onder de planten ligt terecht in een waterbassin. Het water kan dan opnieuw worden gebruikt voor de bewatering van de planten.

Ziektes en plagen waar paprikaplanten mee te maken kunnen krijgen worden op een natuurvriendelijke manier bestreden. 'We proberen zoveel mogelijk te bestrijden met natuurlijke vijanden.' Overgaag laat een klein zakje zien. 'Deze zakjes, met daarin 500 insecten, hangen we aan de planten. De insecten eten de insecten op die de paprikateelt aantasten. Hierdoor komt er een betere verhouding tussen de verschillende insectenpopulaties in de kas waardoor de planten ongestoord kunnen groeien.'



Aardwarmte om de kassen te verwarmen

John Overgaag doet een deur open. We komen in een ruimte die vol staat met grote apparaten en waar dikke buizen het plafond 'bekleden'. Overgaag probeert door stemverheffing boven het lawaai dat de machines maken uit te komen. 'We zijn hier in het energiecentrum van het bedrijf. Hier komt de warmte binnen' roept hij.

Kwekerij Overgaag is aangesloten op een aardwarmtebron. Het is een bron waaruit heet water op zo'n 3 kilometer diepte wordt opgepompt en via een buizenstelsel naar het bedrijf wordt getransporteerd. Met het hete water worden de kassen verwarmd. Het afgekoelde water wordt weer teruggepomt in de aardwarmtebron, zodat het weer opnieuw kan opwarmen. Overgaag: 'Hierdoor kunnen we 70 procent van onze warmtebehoefte voorzien van duurzame energie.'



Investering in de toekomst

Behalve aardwarmte laat kwekerij Overgaag ook CO2 uit de Botlek via een buizenstelsel naar het bedrijf transporteren. Het restproduct gebruikt het bedrijf om paprikaplanten beter te laten groeien. 'We zijn een relatief jong bedrijf en willen graag met de tijd meegaan. Voor een gezonde toekomst moet je innoveren.'

Overigens is verduurzamen niet alleen een 'feestje'. Overgaag: 'Aardwarmte is een zeer lastige materie. De glastuinbouw is koploper als het gaat om aardwarmte, maar er is nog weinig kennis over. Soms gaat er ook wel eens een pomp kapot of het werkt gewoon niet. De kosten zijn ook hoog. Het kost ons nu meer dan het dubbele dan als we gas zouden gebruiken. Het is een investering in de toekomst.'