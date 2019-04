Raymond van Barneveld verliest van nummer 90 wereldranglijst

Raymond van Barneveld heeft zaterdagmiddag de eerste wedstrijd die hij speelde sinds hij vorige week bekendmaakte per direct te stoppen als profdarter, en daar daags later toch op terugkwam, verloren.

In de eerste ronde van het vloertoernooi Player Championship in Barnsley (Engeland) ging 'Barney' er met 6-4 af tegen de Brit Gary Eastwood, de nummer negentig van de wereldranglijst.

De vijfvoudig wereldkampioen kondigde vorige week na zijn uitschakeling in de Premier League Darts aan per direct te stoppen. Een dag later kwam de Hagenaar terug op zijn beslissing.