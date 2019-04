VVSB wint van degradatieconcurrent Barendrecht, Katwijk kan titel vergeten na verlies tegen AFC

Met nog zes wedstrijden te spelen moet VVSB die vijf punten voorsprong zien te verdedigen. De nacompetitie ontlopen zit er niet meer in voor VVSB. In theorie kan het wel, maar dan moet de formatie van trainer Eric Meijers in de laatste zes duels elf punten (plus een negatief doelsaldo) zien in te lopen op Scheveningen.

Scheveningen speelde met 2-2 gelijk tegen Jong Sparta Rotterdam. De Scheveningers kunnen zich over twee weken, in het paasweekend, officieel veilig spelen in de tweede divisie. De titel kan Katwijk vergeten na speelronde 27. Van koploper AFC werd met 1-2 verloren en Katwijk kijkt nu tegen elf punten achterstand aan. Rijnsburgse Boys - IJsselmeervogels eindigde in 1-3.

Scoreverloop Barendrecht - VVSB 1-3 (0-2): 0-1 Tommy Bekooij, 0-2 Tommy Bekooij (strafschop), 0-3 Frank Tervoert, 1-3 Yarick Dorst.

Scoreverloop Jong Sparta Rotterdam - Scheveningen 2-2 (2-1): 1-0 Lorenzo Soares Fonseca, 2-0 Mohamed Tahiri, 2-1 Tim Peters, 2-2 Tim Peters.

Scoreverloop Katwijk - AFC 1-2 (1-0): 1-0 Michiel van Dam, 1-1 Yordi Teijsse, 1-2 Yordi Teijsse.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - IJsselmeervogels 1-3 (0-2): 0-1 Robert Olijfveld, 0-2 Danny van den Meiracker, 1-2 Joël Tillema, 1-3 Mike van de Laar.