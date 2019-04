Quick Boys walst over SJC heen, FC Lisse officieel veilig in derde divisie

In Noordwijk was Quick Boys veel sterker dan SJC. Maar na de vroege 0-1 wist Quick Boys pas na rust de score te verdubbelen. Toen even later ook de 0-3 viel, was de wedstrijd beslist.

FC Lisse heeft gewonnen van DOVO. Binnen een half uur stond het al 3-0. Door de eigen zege en de nederlaag van SJC is FC Lisse officieel veilig. Ook al twijfelde niemand er meer aan dat Lisse nacompetitie zou moeten spelen.



Nacompetitie

SJC staat met nog zes wedstrijden te spelen wel op een nacompetitieplek. De achterstand op VVOG, dat op de onderste veilige plek staat, bedraagt negen punten. Ook heeft SJC een minder doelsaldo.

Scoreverloop SJC - Quick Boys 0-5 (0-1): 0-1 Jesse van Nieuwkerk, 0-2 Marc de Kruijs, 0-3 Jesse van Nieuwkerk, 0-4 Cem Sahin (strafschop), 0-5 Cem Sahin.

Scoreverloop FC Lisse - DOVO 3-2 (3-0): 1-0 Leroy Oehlers, 2-0 Rowdy van der Putten, 3-0 David Verweij, 3-1 Abderrahim Loukili, 3-2 Nando Wormgoor.