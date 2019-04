Haagse raad wil opheldering over miljoenenblunder: 'Tot op de bodem uitzoeken'

De Haagse gemeenteraad wil opheldering over de teveel betaalde miljoenen aan deelnemers van een arbeidsproject. De werkloze Hagenaars hadden recht op een premie, maar dat bedrag werd bij vergissing bijna honderd keer zo hoog. De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil de kwestie aan de orde stellen in de raadscommissie bestuur aankomende woensdag. Daar is ook verantwoordelijk wethouder Rachid Guernaoui aanwezig. 'Wat een ontzettende blunder', aldus PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.

Ook Hart voor Den Haag / Groep de Mos is niet te spreken over de zaak. 'Tot de bodem moet worden uitgezocht hoe deze mega fout heeft kunnen ontstaan. We weten zeker dat onze wethouder alles zal doen om het teveel gestorte geld terug te halen en te onderzoeken hoe deze blunder heeft kunnen gebeuren.'

Danielle Koster van het CDA heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over het teveel betaalde geld. Ze vraagt zich af waarom het college de raad niet ingelicht heeft toen het gebeurde. 'Wat een megablunder! Hoe kan dit gebeuren?' Ook vindt ze het vreemd dat er bij de gemeente geen alarmbellen zijn gaan rinkelen toen er zoveel geld werd overgemaakt.



'Bizar'

Raadslid Erlijn Wenink van GroenLinks zegt dat het prima is dat terugstortingen volop gaande zijn en wil debatteren over de oorzaak. De partij vraagt zich ook af of deze mensen nu heel snel het bedrag krijgen waar ze wel recht op hebben.

'Sinterklaas is vroeg dit jaar. Hoe kan dit?', vraagt ook D66-gemeenteraadslid Daniël Scheper zich af. Ook de Partij voor de Dieren wil opheldering. 'Bizar! Hoe kan zoiets gebeuren? Het is niet 1 eurootje dat teveel is overgemaakt, maar het gaat om kapitale bedragen. Er moet snel opheldering komen van het stadsbestuur', schrijft gemeenteraadslid Robert Barker op Twitter.



'Een foutje maken kan'

Wethouder Boudewijn Revis van de VVD reageerde zaterdag ook op de blunder. 'Een foutje maken kan gebeuren', zei hij in het programma Spuigasten op Den Haag FM. 'Ik vind het heel vervelend voor die mensen. Als je een telefoontje krijgt met: sorry, lever het maar weer in. Dat is voor die mensen heel erg.'

Wel gaf hij aan dat er goed uitgezocht moet worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. 'Als daar iets zo is misgegaan dat je het systeem of de controlemechanismen moet veranderen, dan weet ik zeker dat dat nu gaat gebeuren. Maar een foutje maken kan gebeuren.'

Gemeente betreurt gang van zaken

De gemeente bevestigde zaterdag berichtgeving in de Telegraaf dat in totaal 69 mensen die werken met behoud van uitkering een te hoog bedrag uitgekeerd kregen. Volgens De Telegraaf hebben die mensen bedragen gekregen tussen 30.000 en 150.000 euro.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. 'Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd. Ze worden geïnformeerd over de onjuiste storting en dat het bedrag teruggehaald zal worden. Als het geld retour is, zal met spoed het juiste bedrag worden uitbetaald. Dit wordt per geval vastgesteld en geregeld.'