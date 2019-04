Fortuna onttroont TOP als landskampioen en plaatst zich voor finale Korfbal League

Fortuna/Delta Logistiek is de grote verrassing in de finale van de Korfbal League dit seizoen. De Delftenaren waren de grote underdog in de halve finale tegen TOP/SolarCompleet uit Sassenheim, maar wonnen.

Vorige week zorgde Fortuna al voor een grote stunt door TOP met 22-25 te verslaan in Sassenheim, de return zaterdagavond in Delft was opnieuw voor Fortuna: 22-17.

Fortuna staat voor het tweede jaar op rij in de finale. Vorig jaar was TOP te sterk. Volgende week zaterdag is PKC/SWKGroep uit Papendrecht de tegenstander in de eindstrijd in de Ziggo Dome.

Vier keer eerder werd Fortuna landskampioen zaalkorfbal. De laatste keer was in 2004. TOP kroonde zich de voorbije drie seizoenen tot de beste van Nederland.