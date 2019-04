Tom Beugelsdijk 'verliefd' op Lex Immers: 'Heerlijk om die gozer in je team te hebben'

Na afloop van de toch wel verrassende 5-0 overwinning op FC Utrecht kwam Tom Beugelsdijk superlatieven tekort. De winst kwam vrij onverwachts, en smaakte daardoor voor de verdediger van ADO Den Haag enorm lekker. 'Dit is fantastisch, dit is heerlijk. Niemand had dit verwacht natuurlijk', reageerde hij met een grote lach op zijn gezicht.

'Als je dit vooraf had gezegd, hadden ze je in het gekkenhuis gestopt', vervolgde hij grappend. 'We wisten dat FC Utrecht goede voetballers heeft, maar we waren zo effectief en speelden heel compact. [...] Iedere speler maakte ook vuile meters voor elkaar. Soms waren we wel slordig, maar dan losten anderen het weer op. Daar heb ik wel van genoten.'

Volgens Beugelsdijk is ADO nu wel zo goed als veilig in de eredivisie. 'Ik verwacht geen problemen', om vervolgens over 'superspits' Lex Immers te zeggen: 'Hij maakte er ook gewoon weer twee. Dat is genieten man. Ik word wel een klein beetje verliefd op hem. Heerlijk om die gozer in je team te hebben.'