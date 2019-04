Escalatie in kleedkamer FC Utrecht: 'Dat tolereer ik niet'

Dick Advocaat heeft in de rust van ADO Den Haag - FC Utrecht (5-0) zijn speler Timo Letschert om een disciplinaire reden gewisseld. De Hagenaar wilde niet ingaan op wat hij precies gedaan had, maar liet wel los dat hij dat 'gedrag niet kon accepteren van een speler'. 'Die moet eruit', zei hij tegen RTV Utrecht.

In de rust - toen ADO Den Haag al met 3-0 leidde tegen FC Utrecht - escaleerde het in de kleedkamer. Na afloop van het duel was er lang beraad over het voorval tussen de technische staf, Letschert zelf en aanvoerder Willem Janssen.

Advocaat heeft zijn team vanwege het slechte spel de vrije zondag afgenomen. 'Ze mogen terug komen zondag', zei hij boos.

LEES OOK: Tom Beugelsdijk 'verliefd' op Lex Immers: 'Heerlijk om die gozer in je team te hebben'