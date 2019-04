Jeroen is niet te stoppen: Loopt kwart marathon na hersenbloeding

De finishplaats van de kwartmarathon werd in Rotterdam zondagmiddag al afgebroken, maar Jeroen Mars liep nog gewoon door. Hij had lak aan de toegestane 80 minuten, negeerde de bezemwagen, en liep stug door. Na zo’n twee uur finishte hij als aller- allerlaatste van de kwartmarathon. Amper een jaar geleden ging hij onderuit door een beroerte; nu is Jeroen door niemand te stoppen.

Jeroen Mars heeft zich het afgelopen jaar, naar eigen zeggen, 'belachelijke doelen' gesteld om zijn herstel te stimuleren. Aanvankelijk wilde hij de NN CPC Loop doen, maar afgelopen maand werd die vanwege het slechte weer afgelast. Dus switchte hij naar Rotterdam.

‘Hij had goed geslapen vannacht en hij had veel zin in wat hij noemde ‘de race tegen de bezemwagen’ en zijn vrouw Patricia en hij maakten zich geen zorgen’, vertelt Omroep West-presentator Jet Sol, die Jeroen de hele ochtend begeleidde.



Gouden bezemwagen

‘Wij volgden hem via zijn rugnummer op de tracker van de organisatie en zijn vrouw zei: ‘Hoe kan het dat hij zo snel gaat. Driekwart jaar geleden was hij bijna dood, en nu is hij niet te houden.’ We dachten dus dat we hem hadden gemist bij het eerste controlepunt en gingen door naar het volgende. Maar toen bleek dat de tracker niet klopte,’ aldus Jet.

Omdat al werd verwacht dat Jeroen het niet binnen de toegestane tijd zou gaan halen, was voor hem een eigen, gouden bezemwagen geregeld. Maar op het 6 kilometer punt, toen de officiële tijd verstreken was, weigerde hij in te stappen. En zo kwam het dat Jeroen na zo’n twee uur toch nog op de Coolsingel aankwam.



Morgen gewoon aan het werk

Onder luid applaus en vlak voor de aankomst van de snelste renner van de hele marathon passeerde hij de streep. Omdat de officiële kwartmarathon al lang was afgelopen was er voor Jeroen geen medaille meer, maar daarin was voorzien door Jet: ‘Hij kreeg een medaille met het opschrift: ‘Held’.

Jeroen lijkt de twee uur op de Rotterdamse straten goed te zijn doorgekomen; volgens de laatste berichten gaat hij morgen gewoon aan het werk. Last van spierijn zal hij niet heel erg hebben, verwacht Jeroen. Als gevolg van zijn beroerte heeft hij geen gevoel in een deel van zijn spieren. ‘En in spieren die het niet doen kun je ook geen pijn hebben.’

LEES OOK: Revaliderende Jeroen laat zich niet kisten: 'Heb me ingeschreven voor kwart marathon Rotterdam'