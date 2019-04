Basketballers ZZ Leiden halen twee keer behoorlijk uit na bekerwinst

Via een ruststand van 30-43 werd het zaterdag tegen Feyenoord uiteindelijk 58-97 voor de Leidse ploeg van Rolf Franke. Het zijn goede tijden voor de koploper van de Dutch Basketball League. Vorig weekend was het nog groot feest in Leiden toen voor het eerst in zeven jaar de landelijke beker weer gewonnen werd.

