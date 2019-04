Geniet er maar van; prachtige zondag

Een prachtige dag voor bijvoorbeeld de tweede dag van de Duinenmars die zondag in Kijkduin van start gaat. De temperatuur stijgt snel tot 19 graden op de stranden en tot 21 graden dieper landinwaarts. Het is echt een dag om erop uit te trekken. Heb jij een filmpje of een foto in de lentezon, mail het dan, online@omroepwest.nl



Ook in de nacht van zondag op maandag is het helder en koelt het af tot een graad of 8. Vanaf maandag zijn er meer wolken en vooral later op de dag een lokale bui. Het is nog steeds zacht met maxima rond 19 graden.

Warme dag





De eerste officiële warme dag van het jaar is een feit. In Voorschoten werd even na 13.00 een temperatuur gemeten van 18,6 graden. In De Bilt was het zelfs 20 graden. Dat is voor de eerste keer in 2019.